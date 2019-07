Messico-Usa: domenica incontro tra ministro Esteri Ebrard e segretario di stato Pompeo, focus su migrazione e commercio (3)

- Critiche nei confronti del provvedimento sono arrivate anche dalle Nazioni Unite e dall'organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw). “Comprendiamo che il sistema di asilo Usa è soggetto a una pressione significativa e siamo pronti a giocare un ruolo costruttivo se necessario per contribuire ad alleviare questa pressione”, ha detto in un comunicato l’alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi. “Ma siamo molto preoccupati per questa misura”, ha aggiunto. “Metterà a rischio le famiglie più vulnerabili. Metterà a repentaglio gli sforzi dei paesi di tutta la regione di elaborare le risposte coerenti e collettive che sono necessarie. Questa misura è grave e non è la migliore via da seguire”, ha detto Grandi. Per Unhcr la misura la norma riduce eccessivamente il diritto di chiedere asilo, metta a repentaglio il diritto al non respingimento, aumenta significativamente l'onere della prova sui richiedenti asilo oltre lo standard legale internazionale, riduce drasticamente i diritti e le libertà fondamentali di coloro che riescono a soddisfarlo e non è in linea con gli obblighi internazionali. (segue) (Mec)