Messico-Usa: domenica incontro tra ministro Esteri Ebrard e segretario di stato Pompeo, focus su migrazione e commercio (4)

- Per Hrw le nuove restrizioni imposte dagli Stati Uniti rappresentano una “incredibile mancanza di riguardo verso gli obblighi Usa nei confronti dei richiedenti asilo”. La normativa “scarica i richiedenti asilo su altri paesi senza alcuna assicurazione che otterranno un'udienza equa” in quel paese, ha detto Bill Frelick, direttore dei diritti dei rifugiati presso Hrw. In particolare, si legge in un comunicato dell’Ong, il decreto stabilisce nuovi criteri di ineleggibilità per i richiedenti asilo, eliminando la parola “sicuro” dalla definizione di “terzo paese”. La legge vigente, conforme al diritto internazionale, stabilisce infatti che le autorità Usa possano respingere un richiedenti asilo in un terzo paese solo se questo ha un accordo di riammissione formale con gli Stati Uniti e solo se si tratta di un paese in grado di garantire una procedura di asilo adeguata. La normativa dell’amministrazione Trump, invece, elimina questa salvaguardia, denuncia Hrw. “Gli Stati Uniti possono condurre in modo efficiente ed equo le udienze in materia di asilo e non dovrebbero scaricare questa responsabilità su paesi con capacità molto inferiori", ha affermato Frelick. (segue) (Mec)