Messico-Usa: domenica incontro tra ministro Esteri Ebrard e segretario di stato Pompeo, focus su migrazione e commercio (5)

- È attesa per oggi l'entrata in vigore del nuovo piano voluto dal governo degli Stati Uniti per restringere le possibilità di asilo concesse ai migranti in arrivo dal Messico. In un decreto pubblicato lunedì si dispone che per poter sperare di ottenere l'asilo negli Usa occorre dimostrare di averlo chiesto prima, senza successo, in un altro paese. O di essere stati vittime di traffico di esseri umani, in una forma "grave". Un vincolo, hanno messo in evidenza i media messicani, che si applica anche ai minori che abbiano attraversato la frontiera senza genitori. Un provvedimento destinato ad avere importanti ripercussioni su molte famiglie centroamericane, la zona da cui proviene il maggior numero di migranti in fuga da violenze e povertà. Il provvedimento è stato censurato dal governo del Messico e messo da subito nel mirino della American Civil Liberties Union (Aclu), organizzazione non governativa che ha da subito annunciato un ricorso di costituzionalità. (segue) (Mec)