Messico-Usa: domenica incontro tra ministro Esteri Ebrard e segretario di stato Pompeo, focus su migrazione e commercio (6)

- La normativa, si legge in un comunicato congiunto del dipartimento alla Giustizia e alla Sicurezza nazionale, stabilisce uno "standard" per gli immigranti che cercano di entrare nel paese attraverso la frontiera sud, "fissando maggiori restrizioni o limiti per gli stranieri che cercano asilo negli Usa". I migranti possono di conseguenza essere rimandati in patria anche se i paesi di provenienza non hanno firmato con gli Usa un accordo che li definisca "sicuri". Washington rileva che "la grande richiesta di asilo senza motivazioni costituisce una pressione straordinaria sul sistema migratorio della nazione". "Gli stati Uniti sono un paese generoso ma sta venendo completamente sopraffatto" dagli adempimenti legati "alla cattura e all'esame di centinaia di migliaia di stranieri lungo il confine meridionale", recita il procuratore generale William P. Barr nella dichiarazione. (segue) (Mec)