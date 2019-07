Messico-Usa: domenica incontro tra ministro Esteri Ebrard e segretario di stato Pompeo, focus su migrazione e commercio (8)

- Pur avvertendo che si tratta di una decisione "interna" del governo statunitense, il Messico ha preso con decisione le distanze dal provvedimento. "Il Messico non è d'accordo con misure che restringono l'acceso al diritto di asilo e rifugio a quelle persone che temono per la loro vita e la loro sicurezza nel loro paese di origine", ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard. "Il governo messicano si manterrà attento alle implicazioni che questa decisione potrebbe comportare per i richiedenti asilo di altri paesi che vogliono fare ingresso negli Stati Uniti attraverso la loro frontiera meridionale", ha aggiunto Ebrard, che ha quindi rassicurato che la decisione di Washington non riguarda i cittadini messicani. Per Lee Gelernt, dirigente della American Civil Liberties Union, il decreto "non potrebbe essere meno compatibile con le nostre leggi nazionali o le leggi internazionali". Il governo di Donald Trump "cerca di sovvertire unilateralmente l'impegno legale e morale del nostro paese a proteggere coloro che fuggono dal pericolo", si legge in una nota nella quale si annuncia un ricorso imminente. (segue) (Mec)