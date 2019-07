Milano: giovane scomparso da Baranzate, autopsia non definitiva, servono ulteriori esami

- L'autopsia di Stefano Marinoni, il 22enne di Baranzate scomparso il 4 luglio e trovato morto venerdì scorso è terminata "senza fornire risultati determinanti in merito al decesso". Secondo quanto si apprende da fonti investigative "verranno effettuati ulteriori accertamenti clinici ed analisi i cui risultati arriveranno tra alcuni giorni" per chiarire se la frattura allo sterno sia compatibile con l'ipotesi del gesto volontario. Il corpo del 22enne, di cui si erano perse le tracce dalla sera del 4 luglio, era stato trovato cinque giorni dopo dai carabinieri di Rho a sette chilometri di distanza dalla sua casa nelle campagne tra Rho e Arese ai piedi di un traliccio. Addosso aveva solo le chiavi della sua Smart rinvenuta dai militari a circa 300 metri dal corpo. Le indagini sono condotte dal nucleo investigativo dell'Arma di via Moscova. (Rem)