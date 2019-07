Politica: Nugnes, presentata interrogazione parlamentare sull'acqua pubblica

- "C'è un rischio concreto che i privati possano entrare a far parte del patrimonio dello Stato, è questo il motivo che mi ha portato a votare no alla fiducia sul decreto crescita". Lo ha dichiarato la senatrice Paola Nugnes nell'annunciare un'interrogazione parlamentare che ha presentato al ministro dell'Ambiente Sergio Costa, insieme ai colleghi De Petris, Fattori, Martelli ed altri, per chiedergli di accelerare tutte le iniziative legislative possibili per attuare la volontà popolare emersa dal referendum del 2011 sull'acqua pubblica, rimediare alle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto crescita, e scongiurare qualunque ricorso a formule privatistiche in tema di gestione dell'acqua. "Nel testo del Decreto 34/2019, cosiddetto Decreto crescita, è stato previsto - ha proseguito Nugnes - attraverso l'art.24, modificato alla camera dal cosiddetto emendamento Daga, che la costituenda società che dovrà gestire le fonti di approvvigionamento idrico di Puglia, Lucania e Irpinia sia una società Spa, anche se a totale capitale pubblico. Ma in pratica con la scelta di una società di diritto privato il governo apre alla privatizzazione delle fonti d'acqua del Mezzogiorno". (segue) (Ren)