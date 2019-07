Politica: Nugnes, presentata interrogazione parlamentare sull'acqua pubblica (2)

- "L'Esecutivo - ha continuato Nugnes - con decretazione d'urgenza, ha posto in liquidazione l'Epli, Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, chiudendo un processo iniziato nel 2011, società che gestisce gli impianti interregionali, i grandi adduttori, gli invasi, le traverse e le dighe del centrosud Italia, sostituendolo con una Spa. Ma a differenza di quanto annunciato si potrà sempre modificare lo statuto fondativo, che vieta al momento l'accesso ai privati, poiché non è previsto alcun vincolo di immodificabilita, e si potrà vendere sicuramente il patrimonio immobiliare della società, che comprende anche le concessioni, e potrà accadere, in caso di fallimento, di vedere aggredito il capitale della società dai privati per legge". "Garantire il diritto all'acqua - ha proseguito Nugnes - per difendere il pianeta e chi lo abita è invece una priorità e un impegno politico preso, imprescindibile". (Ren)