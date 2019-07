Milano: da Atm, Comune e MM interventi per ridurre vibrazioni, risultati già in tre tratte

- Proseguono le attività del tavolo tecnico costituito da Comune di Milano, Atm e MM per indagare le cause delle vibrazioni della metropolitana percepite dai residenti di diverse zone della città e allo stesso tempo per mitigare e risolvere il problema, diminuito già in tre delle cinque tratte più critiche. L'ultimo intervento è del 15 luglio: si tratta dell'istallazione di sensori per i rilievi nelle gallerie e negli uffici di piazza Castello. Un rilevatore verrà posizionato anche alla base della statua della Pietà. "Prima di intervenire sul problema dovevamo capirne la natura e quindi abbiamo dovuto eseguire delle misurazioni molto accurate", ha spiegato il direttore generale di Atm Arrigo Giana a margine della commissione consiliare congiunta Mobilità e Partecipate, in cui sono state illustrate le misure. "Oggi - ha aggiunto Giana - il panorama ci è chiaro: abbiamo pianificato degli interventi e alcuni li abbiamo già fatti, che hanno portato dei risultati". I migliori sono quelli registrati nel tratto della M2 tra Piola e Loreto, dove grazie agli interventi di molatura di fine giugno i livelli di vibrazione si sono ridotti del 75 per cento. Risultati analoghi, con vibrazioni ridotte del 71 per cento, si sono raggiunti lungo la M1 tra Pagano-Conciliazione. Sul tratto, che è in curva, i tecnici del Politecnico hanno rilevato anomalie nello stato di usura delle rotaie e una particolare rapidità nell'evoluzione del fenomeno. Atm ha provveduto quindi a raddoppiare la frequenza degli interventi di molatura, grazie all'utilizzo di un secondo treno molatore. L'azienda di trasporti è intervenuta anche sui singoli treni che causavano maggiori vibrazioni, effettuando interventi di tornitura delle ruote. (segue) (Rem)