Milano: da Atm, Comune e MM interventi per ridurre vibrazioni, risultati già in tre tratte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risultati apprezzabili, ha detto l'Azienda, si sono riscontrati anche nel tratto della M2 tra Loreto e Caiazzo, dove le attività di molatura e il rallentamento dei treni hanno portato a una riduzione del 50 per cento dei livelli delle vibrazione. Un risultato importante, ma non soddisfacente. Per questo il tavolo tecnico ha previsto anche lavori all'infrastruttura, oltre a uno studio sull'origine delle infiltrazioni dell'acqua. Sul fondo della galleria di questo tratto della metropolitana, infatti, c'è abbondante presenza di acqua, con un binario immerso. Altro tratto interessato dalle vibrazioni è quello della M1 tra Conciliazione e Cadorna, dove i tecnici hanno scoperto che il problema è legato solo al binario pari, più rigido rispetto all'altro. Per questo Atm ha programmato interventi sull'armamento, con l'applicazione di sottopiastre più elastiche lungo i 350 metri interessati. (segue) (Rem)