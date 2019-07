Milano: da Atm, Comune e MM interventi per ridurre vibrazioni, risultati già in tre tratte (3)

- Si tratta di un lavoro complesso, che è possibile effettuare solo di notte, quando il servizio non è in funzione e che per questo richiederà alcuni mesi. Nel tratto della M1 tra Cairoli e Castello, infine, sono in corso i rilievi. "Siamo partiti con alcuni interventi sia di misurazione che di mitigazione del problema. Poi ci sono interventi più strutturali, che sono in corso e che continueranno per tutto il 2019. Noi crediamo che questo sia un problema vero, che esiste, che va studiato fino in fondo e lo stiamo facendo. Va mitigato e va risolto. Le operazioni che abbiamo fatto e le rilevazioni degli impianti e i cittadini che hanno riscontrato dei significativi miglioramenti ci dicono che la strada è quella giusta", ha osservato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, ricordando poi che ad agosto è in programma un grosso intervento di impermeabilizzazione e consolidamento della linea 2, che per questo verrà chiusa. "Ci spiace per i disagi dei cittadini, ma noi non ci fermiamo perché le metropolitane devono funzionare al meglio", ha spiegato Granelli. (segue) (Rem)