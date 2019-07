Milano: da Atm, Comune e MM interventi per ridurre vibrazioni, risultati già in tre tratte (4)

- "È scandaloso che dopo un anno e mezzo dalle prime segnalazioni di vibrazioni e rumori - ha osservato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e presidente della commissione Mobilità, Fabrizio De Pasquale - il Comune e Atm siano ancora alla fase della diagnosi e delle sperimentazioni. I residenti che segnalavano il problema hanno incontrato un muro di gomma e dovuto ricorrere a vie legali. Solo dopo l'intervento della commissione Atm si è attivata. Milano ha 96 km di rete metropolitana e la M1 ha 50 anni: avendo il Comune appena deliberato di incassare 51 milioni in più, investa in un grande della manutenzione di binari, armamento e gallerie. Ne va della sicurezza dei passeggeri e della staticità degli edifici". (Rem)