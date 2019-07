Roma: Rossi (Ugl), nube nera sull'Appia nuova, esigiamo più controlli

- "Dopo l'incendio di una officina ad Ostiense e 4 capannoni, una nuova nube nera sul cielo del Roma all'altezza di Appia Nuova oggi pomeriggio. Questa volta è capitato ad un autodemolitore. Quanti incendi dovrà vedere Roma, prima di ottenere la Sicurezza che merita e che sempre continueremo ad esigere? Apprendiamo tutti i giorni i seri problemi sul fronte ambientale, esigiamo più controllo e precisione per non far riaccadere situazioni analoghe". Lo afferma in una nota Ermengildo Rossi, segretario generale Ugl di Roma e Provincia. (Com)