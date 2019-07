Roma: mini-protesta Fd'I contro elezione Seccia, consiglieri alzano cartelli "Grillini poltroncini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mini-protesta da parte dei consiglieri capitolini di fratelli d'Italia, in Aula Giulio Cesare, per l'elezione della consigliera del M5s Sara Seccia a vicepresidente vicario. Al termine della seduta odierna dell'Assemblea capitolina i tre consiglieri di Fd'I, Andrea De Priamo, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini, hanno esposto dei cartelli con su scritto: "Grillini poltroncini". "Mentre Roma affonda tra mille emergenze quotidiane, il M5s sal governo della Capitale non trovano di meglio che baloccarsi con le poltroncine dell'assemblea capitolina, - dichiarano i consiglieri di Fd'I - provando ad eleggere il vicepresidente vicario dell'Aula dopo le dimissioni di Stefàno e l'arresto di De Vito, del quale per inciso, ancora non è chiaro se sia stato espulso o meno dal Movimento 5 stelle, perché pare che dopo il solenne e sdegnato annuncio dell'espulsione, questa non sia mai stata eseguita. E' proprio il caso di dirlo: grillini poltroncini, nella duplice declinazione di chi sta tragicamente fermo, accontentandosi - aggiungono - di occupare il primo piccolo scranno che si libera anche a costo di forzare il regolamento e mettere a rischio, qualora il voto fosse illegittimo i futuri provvedimenti dell'Aula". Infine, in tre consiglieri ringraziano "il vicepresidente Francesco Figliomeni per la serietà con la quale ha retto l'assemblea in questi giorni e da oggi la nostra opposizione a questa sgangherata maggioranza sarà - concludono - ancora più incisiva nell'interesse dei romani". (xcol2)