Alitalia: Toninelli su Atlantia, FS valuta piani industriali, dossier distinti con Aspi

- Sull'ingresso dei Atlantia in Alitalia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha precisato che il gruppo Fs, in quanto capofila del consorzio, "ha per norma e per diritto l'autonomia di scelta". Parlando con i giornalisti a margine del Meeting 2019 di Assarmatori a Roma, il titolare del Mit ha aggiunto: "Non abbiamo voluto dare indirizzi politici perché loro valutano i piani industriali per rilanciare, non solo salvare Alitalia. Alitalia è un dossier, concessione Aspi è un altro dossier - ha puntualizzato Toninelli -. Nell'holding Atlantia c'è Aspi che ha commesso il gravissimo e definitivo inadempimento, come ha stabilito una commissione indipendente di giuristi, che ha fatto crollare il ponte Morandi e riteniamo che ci siano tutte le condizioni per portare a compimento quell'iter amministrativo per togliere la concessione a chi non è stato all'altezza di gestirla. Ma la holding Atlantia - ha spiegato ancora il ministro - ha anche delle concessioni aeroportuali, significa che nel suo 'core business' c'è quello di far volare aerei". (segue) (Rin)