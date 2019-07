Alitalia: Toninelli su Atlantia, FS valuta piani industriali, dossier distinti con Aspi (2)

- Per il responsabile del dicastero di Porta Pia, "evidentemente il gruppo Fs ha ritenuto che tra le varie offerte quella fosse la più solida che va costruita entro il 15 settembre. Due cose completamente distinte, quindi". "Noi monitoreremo con molta attenzione", ha avvertito Toninelli perché se Atlantia ha fatto un'offerta che "non verrà costruita in maniera solida e in una prospettiva di lungo termine da qui al 15 settembre ci arrabbiamo parecchio, indipendentemente dal dossier Aspi". Infine sul tavolo Alitalia, "se fosse crollato" avrebbe significato "che migliaia di persone sarebbero state per strada per strada. Stiamo rilanciando Alitalia per non doverla più salvare tra due o tre anni". (Rin)