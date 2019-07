Sport: a Milano un girone di Eurobasket 2021, Rossi, bellissima notizia

- "Un appuntamento importante, un altro evento di spicco che la Lombardia si aggiudica, e che sicuramente sarà seguito con particolare entusiasmo". Così Antonio Rossi, sottosegretario ai Grandi eventi sportivi, commenta l'assegnazione a Milano di uno dei quattro gironi dell'Eurobasket, in calendario dal 17 al 29 agosto 2021. "Una notizia bellissima, con cui - ha sottolineato Rossi - festeggiamo il centenario della Federazione italiana e le nostre squadre che giocano in serie A, insieme al grandissimo 'movimento' sportivo della federazione lombarda e alle tante società che operano nella nostra regione". (Com)