Lombardia: Sertori, sottoscritto accordo con Bolzano per valorizzare passo Stelvio

- È stato sottoscritto oggi, al Passo dello Stelvio, dall'assessore regionale alla Montagna, Enti locali e Rapporti con le Province autonome, Massimo Sertori, e dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, un Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano, che punta a valorizzare il territorio del Passo dello Stelvio in chiave di attrattività turistica nel rispetto della sostenibilità e della compatibilità ambientale. "La firma - ha dichiarato Sertori - rappresenta la prima tappa di un percorso condiviso, che porterà in breve tempo alla costituzione di una nuova società, partecipata dagli attori istituzionali coinvolti, che avrà l'obiettivo di sviluppare una serie di servizi turistici e progetti di valorizzazione dell'area caratterizzati da una gestione innovativa e da individuare tramite un lavoro di sinergia fra Amministrazioni e operatori locali di entrambe le Regioni". A questa fase di start up, a fine 2020, seguirà una valutazione dei primi risultati operativi ottenuti in termini di efficacia ed efficienza, in modo da avere la società a pieno regime a partire dall'anno successivo. "Oggi - ha concluso Sertori -, grazie a una sinergica e sempre crescente collaborazione tra i nostri due territori, suggelliamo un percorso che rappresenta un valore aggiunto per portare avanti strategie comuni". (Com)