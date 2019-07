Cipro: partiti greco-ciprioti rifiutano proposta Akinci su commissione per idrocarburi

- I partiti politici greco-ciprioti hanno rifiutato oggi la proposta del leader turco-cipriota Mustafa Akinci di istituire una commissione congiunta sullo sfruttamento degli idrocarburi. I leader dei partiti sono stati informati della proposta di Akinci dal presidente Nicos Anastasiades in un colloquio durato tre ore a Limassol. Al termine all’incontro, il sottosegretario alla presidenza, Vassilis Palmas, ha reso noto in una dichiarazione che la proposta di Akinci non può essere accettata “perché distrae dall’essenza del problema di Cipro e dalla necessità di riprendere immediatamente negoziazioni sostanziali con l’obbiettivo, se c’è abbastanza impegno da parte di tutte le parti interessate, di ottenere una soluzione sostenibile e funzionale alla questione di Cipro sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite, e seguendo i principi e i valori dell’Unione europea”. (segue) (Res)