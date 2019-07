Cipro: partiti greco-ciprioti rifiutano proposta Akinci su commissione per idrocarburi (2)

- Nella dichiarazione si aggiunge che “la proposta di Akinci contiene disposizioni che non servono gli interessi della Repubblica di Cipro e dei ciprioti in generale”. I leader dei partiti hanno autorizzato Anastasiades a rispondere al leader turco cipriota e ad inviare la risposta agli altri destinatari della proposta di Akinci, tra i quali esponenti delle Nazioni Unite e dell’Unione europea. “La dichiarazione è unanime”, ha detto Palmas, aggiungendo che ciascun leader dei partiti fornirà anche le proprie opinioni. Il sottosegretario ha descritto l’incontro tra i leader dei partiti e il presidente come molto costruttivo. “Sappiamo tutti che i vari partiti hanno diversi approcci e idee su questioni specifiche. In quest’incontro si è mostrato invece un approccio unanime nei confronti della proposta di Akinci”, ha dichiarato il Palmas, aggiungendo che il presidente preparerà immediatamente la sua risposta alla proposta. “Ripeteremo che il nostro obbiettivo fondamentale è una soluzione integrale del problema di Cipro e ovviamente la creazione di condizioni positive per la ripresa delle trattative, che sono lo scopo finale”, ha aggiunto. (segue) (Res)