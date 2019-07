Cipro: partiti greco-ciprioti rifiutano proposta Akinci su commissione per idrocarburi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha ricevuto domenica la proposta formale di Akinci per la cogestione delle risorse naturali dall’ufficio del segretario generale per la missione di buoni uffici delle Nazioni Unite Sergiy Illarionov, che l’aveva ricevuta da Akinci. La proposta nasce dall’idea di Akinci di creare una commissione comune per la cooperazione sugli idrocarburi. La proposta include la creazione di una commissione comune sotto la supervisione delle Nazioni Unite che avrebbe lo stesso numero di membri da entrambe le parti ed un osservatore indipendente. La sua proposta delinea inoltre la struttura e la metodologia della commissione e include la creazione di un fondo e dettagliate spiegazioni su come utilizzarlo. Akinci ha inviato la proposta anche al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e all’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini. La Turchia ha dichiarato domenica che continuerà a perforare le acque al largo di Cipro per ottenere gas se Nicosia non accetterà la proposta di Akinci. (segue) (Res)