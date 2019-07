Roma: giovedì l'Aifa presenta il Rapporto nazionale 2018 "L’uso dei farmaci in Italia"

- Giovedì alle ore 11.30, a Roma presso la sede dell’Agenzia italiana del farmaco, sarà presentato il Rapporto nazionale 2018 "L’uso dei farmaci in Italia". Il Rapporto, realizzato dall’Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, Osmed, dell’Aifa, illustrerà i dati di consumo e di spesa dei medicinali in Italia e fornirà approfondimenti sul consumo dei farmaci per età e genere, sulle differenze regionali e sulle categorie terapeutiche a maggiore prescrizione. L’edizione 2018 si arricchirà di una sezione sull’uso dei farmaci nelle popolazioni fragili e di una sugli indicatori per il monitoraggio dell’appropriatezza d’uso, oltre che di approfondimenti sulla compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del cittadino e sull’acquisto privato di medicinali. Interverranno Luca Li Bassi, direttore generale dell’Aifa, Francesco Trotta, dirigente Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le Regioni dell’Aifa e Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. (Ren)