Usa: Unhcr esprime preoccupazione per nuovo decreto su richieste asilo migranti in arrivo da Messico (5)

- Gli Stati Uniti, prosegue il decreto, hanno registrato un drammatico aumento del numero di stranieri incontrati lungo o vicino al confine meridionale con il Messico. Questo aumento corrisponde ad un forte aumento del numero e della percentuale di stranieri che adducono la paura di persecuzioni o torture nel momento in cui vengono arrestati o sorpresi dal dipartimento per la sicurezza interna. Anche il numero di casi censiti dal dipartimento di Giustizia per procedimenti dinanzi a un giudice dell'immigrazione è aumentato in modo esponenziale, più che triplicato tra il 2013 e il 2018. Si prevede che tali numeri continueranno ad aumentare per tutto il resto del 2019 e oltre", aggiunge la nota segnalando che "solo una piccola percentuale di questi individui" ottiene l'asilo. (segue) (Res)