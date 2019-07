Messico: Lopez Obrador lancia piano industriale Pemex, più fondi e meno tasse (2)

- Il direttore della Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha parlato della possibile presentazione di un disegno di legge che dovrebbe progressivamente ridurre la tassa che incide maggiormente sui conti dell'azienda. Il Diritto per l'utile condiviso (Derecho por Utilidad Compartida, Duc), dovrebbe calare dall'attuale 65 per cento al 58 per cento entro il 2020 e di altri quattro punti percentuali entro il 2021. Risparmi pensati, come detto, per aumentare la produttività dell'impresa. L'obiettivo è quello di passare dagli attuali 1,7 milioni di barili al giorno ai 2 milioni e 697 mila barili di petrolio al giorno a fine 2024, a scadenza dell'attuale mandato di governo. (segue) (Mec)