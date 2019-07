Messico: Lopez Obrador lancia piano industriale Pemex, più fondi e meno tasse (3)

- Il piano, ha aggiunto Oropeza riservandosi di fornire ulteriori dettagli in giornata, contiene anche interventi per ridurre il tempo che intercorre tra la scoperta di nuovi campi e l'avvio della produzione. Si lavorerà inoltre per intensificare l'attività di esplorazione in aree onshore e in acque poco profonde, "privilegiando progetti vicini ai campi di produzione" già in attività. Nei giorni scorsi il quotidiano economica "El Financiero" aveva anticipato alcuni altri possibili contenuti del documento. La compagnia energetica avrebbe intenzione di non stabilire alleanze strategiche, farmouts, almeno per tutto il presente esercizio. Ci si attende inoltre che altri 22 campi vengano aggiunti al portafoglio di produzione, dopo i 22 annunciati a dicembre scorso. (segue) (Mec)