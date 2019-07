Messico: Lopez Obrador lancia piano industriale Pemex, più fondi e meno tasse (4)

- Il documento era stato presentato lunedì al Consiglio di amministrazione il piano industriale alla presenza del ministro dell'Energia, Rocio Nahle, del ministro dell'Economia, Graciel Marquez e dal nuovo ministro delle Finanze, Arturo Herrera, tutti titolari di un posto nella compagnia. Il piano è particolarmente atteso per almeno tre ragioni. Il presidente Lopez Obrador ha sin dalla campagna elettorale del 2018 fatto sapere che intende scommettere sul rilancio dell'azienda come via maestra per il rilancio della produzione, in netta alternativa alla riforma energetica del 2013, lo strumento con cui l'ex presidente Enrique Pena Nieto aveva aperto il comparto al capitale privato e straniero attraverso una corposa serie di aste internazionali. (segue) (Mec)