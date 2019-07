Messico: Lopez Obrador lancia piano industriale Pemex, più fondi e meno tasse (5)

- Parte del programma energetico governativo è finito nelle critiche dell'ex ministro delle Finanze, Carlos Urzua, che ha rassegnato le dimissioni la settimana scorsa. L'economista ha tra le altre cose segnalato come non convincente la scelta di far costruire a Pemex una nuova raffineria - "Dos Bocas" - la settima del paese. "Fare una raffineria come quella di Dos Bocas non è ottimale nelle condizioni attuali", diceva urzua riferendosi alle sofferenze che Pemex registra nei sui conti. Lo stesso "piano industriale potrebbe essere molto buono e si può sanare la situazione dell'impresa in tre anni. Ma sarà possibile solo se si evitano progetti come quello della raffineria e ci concentriamo in maniera intensiva nell'esplorazione e produzione di greggio". (segue) (Mec)