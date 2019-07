Nepal: Corte suprema impone analisi sui pesticidi in frutta e verdura importate dall'India

- La Corte suprema del Nepal si è pronunciata oggi in via definitiva sulle analisi sui pesticidi nei prodotti agricoli importati dall'India dopo l'ordine provvisorio del 10 luglio, ordinando al governo di non attuare la decisione di interrompere le analisi. L'esecutivo nepalese aveva reso le analisi sui pesticidi nella frutta e nella verdura importate dal paese vicino obbligatorie a partire dalla terza settimana di giugno, ma l'ambasciata indiana a Katmandu aveva espresso preoccupazioni al riguardo. In seguito alle proteste dell'India, il governo del Nepal aveva bloccato l'introduzione dell'obbligo di analisi sostenendo che mancasse una preparazione adeguata. Il ministro dell'Industria, del commercio e delle Forniture Matrika Prasad Yadav aveva spiegato di aver sbagliato nel proporre analisi sui pesticidi nei prodotti importati dall'India senza avere gli strumenti necessari, e si è scusato. Il ministro ha affermato che la decisione era stata presa in modo prematuro su parere dei suoi quattro segretari, che non lo avrebbero informato a sufficienza. (segue) (Inn)