Nepal: Corte suprema impone analisi sui pesticidi in frutta e verdura importate dall'India (2)

- Gli avvocati Narayan Prasad Duwadi, Bhadra Prasad Nepal, Kanchan Krishna Neupane e Bishnu Timilsina hanno quindi presentato tre petizioni contro la decisione del governo di rinunciare agli accertamenti. I quattro legali hanno chiesto l'emissione di un ordine che imponga al governo di analizzare in laboratorio la frutta e la verdura importata e quella prodotta localmente per verificare la presenza di pesticidi o di altre sostanze chimiche prima che gli alimenti vengano messi sul mercato. Secondo le petizioni la decisione del governo ha messo a rischio i diritti fondamentali dei cittadini nepalesi, inclusi i diritti dei consumatori e il diritto alla salute. Gli avvocati hanno anche sostenuto che la decisione di non controllare la presenza di pesticidi avrebbe conseguenze sulla salute di madri e bambini, e che è responsabilità del governo utilizzare tecnologie appropriate per analizzare pesticidi o sostanze chimiche nocive in frutta e verdura importata. (segue) (Inn)