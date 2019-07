Nepal: Corte suprema impone analisi sui pesticidi in frutta e verdura importate dall'India (3)

- La Corte suprema nella scorsa udienza ha ordinato all'esecutivo di fornire entro quindici giorni una risposta riguardo ai motivi per cui avesse bloccato le analisi. La Corte, inoltre, ha riconosciuto che la problematica denunciata dalle petizioni riguarda la salute di tutta la popolazione ed è perciò una questione di interesse pubblico e di interesse costituzionale, perché collegata al diritto a ricevere cibo di qualità. "È necessario raggiungere un accordo dopo aver ascoltato le ragioni di entrambe le parti, che dovranno presentarsi all'udienza del 16 luglio con i dettagli delle decisioni, con dati sulle analisi di laboratorio se esistenti e con qualsiasi documento che confermi analisi di frutta e verdura prima dell'importazione in Nepal. Il governo ha quindi ricevuto l'ordine di non attuare la sua decisione del 3 luglio finché la Corte non raggiunge un verdetto sulla questione", aveva comunicato la massima autorità giudiziaria nepalese. (segue) (Inn)