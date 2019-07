Nepal: Corte suprema impone analisi sui pesticidi in frutta e verdura importate dall'India (4)

- Il Nepal, secondo dati del Centro di gestione della quarantena su verdure e pesticidi, ha importato 635 tonnellate di pesticidi per parassiti per un valore di 830 milioni di rupie (quasi 10,8 milioni di euro) nell'ultimo anno fiscale. L'utilizzo di pesticidi nella produzione agricola nepalese continua ad aumentare a livelli allarmanti. Il responsabile dell'informazione del Centro Ram Krishna Subedi ha reso noto che l'85 per cento dei pesticidi viene utilizzato per le verdure. Nell'ultimo decennio, le importazioni di pesticidi sono aumentate di quasi cinque volte, da 132 tonnellate nel 2007-08 a 635 tonnellate nel 2017-18. Il Nepal ha iniziato a utilizzare pesticidi nel 1952, con il primo prodotto introdotto per controllare la malaria. Le importazioni ammontavano a solo 50 tonnellate nel 1997. "Il fatto più sorprendente è che il Nepal è tra i paesi che fanno minor uso di pesticidi, eppure l'impatto sulla salute è tra i più alti al mondo", ha detto Subedi. (segue) (Inn)