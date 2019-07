Nepal: Corte suprema impone analisi sui pesticidi in frutta e verdura importate dall'India (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pesticidi sono utilizzati soprattutto per produrre verdure fuori stagione, che sono costose e soggette agli insetti. Tuttavia molti contadini nepalesi non seguono le istruzioni prima di utilizzare i pesticidi, e perciò il loro impatto sulla salute dei consumatori è molto più alto rispetto a paesi in cui vengono utilizzati quantitativi superiori, ma seguendo rigorose linee guida. Infatti nella maggior parte dei paesi si aspettano circa due settimane prima della raccolta, mentre in Nepal i contadini tendono a raccogliere dopo quattro-cinque giorni per la fretta di vendere, lasciando così tracce persistenti di pesticidi sui prodotti. Recentemente l'annuncio del governo di condurre analisi dei residui di pesticidi su tutti i prodotti agricoli importati dall'India, seguito da una rapida retromarcia di fronte alle pressioni dall'India, ha portato a critiche crescenti. Infatti, frutta e la verdura coltivati proprio in Nepal hanno spesso mostrato livelli allarmanti di residui di pesticidi. (segue) (Inn)