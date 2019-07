Nepal: Corte suprema impone analisi sui pesticidi in frutta e verdura importate dall'India (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione più a rischio è quella direttamente esposta ai pesticidi, i contadini che li utilizzano e coloro che sono nelle vicinanze prima e dopo l'utilizzo di pesticidi. La popolazione generale, ciò coloro che non si trovano nelle immediate vicinanze, sono esposti a livelli più bassi attraverso acqua e alimenti. Tuttavia anche i residui di pesticidi possono avere effetti altamente dannosi sulla salute, quali nausea, diarrea, crampi addominali, vertigini e ansia. Il consumo di alimenti con alti livelli di pesticidi può causare insufficienze renali, malattie polmonari, cancro e danni al feto nelle donne in gravidanza. L'Associazione medica del Nepal ha rilasciato ieri una dichiarazione stampa invitando il governo a prendere in seria considerazione la salute pubblica, dopo la decisione di eliminare le analisi sui residui di pesticidi sui prodotti agricoli importati dall'India. (Inn)