Antimafia: Giarrusso (M5s), su nostra richiesta commissione acquisisce atti su Palamara e Di Matteo

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle nella commissione Antimafia Mario Giarrusso, informa in una nota: "La commissione parlamentare Antimafia acquisirà i documenti dell'inchiesta della procura di Perugia sul giudice Palamara e sulle sue parole in merito al coinvolgimento del giudice Antonino Di Matteo nei lavori della direzione nazionale Antimafia. In un'audizione apposita ascolteremo proprio Luca Palamara. Lo ha deciso - conclude - l'ufficio di presidenza su richiesta del gruppo Movimento cinque stelle". (Com)