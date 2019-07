Trasporti: sindacati, sciopero nazionale 24 e 26 luglio, domani a Roma lancio documento unitario

- Il prossimo 24 luglio i lavoratori del comparto Trasporti incroceranno le braccia a Roma, in Lazio e su tutto il territorio nazionale, per lo sciopero indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti. Lo stesso avverrà il 26 luglio per il Trasporto aereo. Lo annunciano i sindacati in una nota. "Le ragioni che hanno portato alla protesta saranno approfondite e dibattute domani, alle ore 10, al teatro delle Muse, in via Forlì 43 a Roma, nel corso dell'attivo unitario di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti di Roma e Lazio. Il titolo dell'evento, 'Rimettiamo in moto il Paese', richiama il documento unitario stilato dalle segreterie nazionali dei trasporti in occasione della proclamazione". Ad aprire i lavori sarà il segretario generale della Filt-Cgil di Roma e Lazio, Eugenio Stanziale; sarà poi la volta di Gian Carlo Serafini, commissario straordinario della Uil Trasporti Lazio; le conclusioni saranno affidate a Marino Masucci, segretario generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio. (segue) (Com)