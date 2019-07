Trasporti: sindacati, sciopero nazionale 24 e 26 luglio, domani a Roma lancio documento unitario (2)

- "Ciò di cui ha un disperato bisogno la nostra Regione, la Capitale e tutto il Paese – spiegano Stanziale, Serafini e Masucci - è una politica che punti al rafforzamento delle infrastrutture e dell'intermodalità, fattori indispensabili per una mobilità orizzontale e democratica e per la competitività del sistema socioeconomico. Chiediamo dunque più investimenti, la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore, attenzione massima sulla sicurezza e regole chiare che rappresentino un deterrente al dumping contrattuale e alla concorrenza al ribasso delle aziende. Serve una visione strategica, frutto di concertazione, che dia un futuro e delle risposte a tutte le aree contrattuali del comparto. Nel nostro territorio – concludono -, sono molte le realtà, grandi e piccole, attualmente, in sofferenza; la questione dei trasporti, inoltre, è cruciale per la qualità della vita e la competitività delle aziende, del tessuto territoriale e della nostra Capitale". (Com)