Bielorussia: Lukashenko assicura sostegno Minsk a sviluppo Territorio Litorale russo

- La Bielorussia è pronta a svolgere un ruolo importante nello sviluppo del Territorio del Litorale in Russia. Lo ha affermato oggi il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, nel corso di un incontro con il governatore della regione russa, Oleg Kozhemyako. Il capo dello Stato, come riferisce l'agenzia di stampa "Belta", ha ribadito la disponibilità di Minsk a sostenere lo sviluppo economico dell’area nell’Estremo oriente russo, invitando al contempo l’amministrazione regionale a implementare eventuali progetti di valore “che possano dimostrare l’efficacia del lavoro del governo”. La Bielorussia è pronta a fornire al Territorio del Litorale “macchinari per l’agricoltura, prodotti di ingegneria e veicoli per il trasporto passegeri”. (Res)