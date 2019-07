Lega: Salvini, gruppo ucraino attentava a mia vita, missile trovato su mia segnalazione

- Il missile e le armi da guerra rivenuti a Torino in possesso di un gruppo neonazista filoucraino sono stati individuati grazie a una segnalazione, partita dallo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini, su un gruppo ucraino che avrebbe attentato alla sua vita. È stato lui stesso a spiegarlo oggi a Genova, nel corso della sua visita alla prefettura. “Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano quotidianamente e di cui non faccio pubblicità – ha detto Salvini nel corso della conferenza stampa - in questo caso era dettagliata. Qui si parlava di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita”. “Non penso di aver fatto niente di male agli ucraini, ho inoltrato la segnalazione ed, evidentemente, non era un matto o un mitomane. Sono contento che questa minaccia nei miei confronti sia servita a beccare un arsenale di qualche demente”, ha concluso il vice premier. (Rem)