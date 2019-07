Libia: Banca centrale, entrate petrolifere in aumento rispetto alle previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni petrolifere in Libia sono andate meglio del previsto nel primo semestre del 2019, nonostante gli scontri armati in corso dal 4 aprile a Tripoli. Secondo gli ultimi dati della Banca centrale, infatti, la vendita del greggio ha fruttato 14,348 miliardi di dinari libici (9,17 miliardi di euro) nel periodo gennaio-giugno, circa 1,148 miliardi di dinari libici (730 milioni di euro) in più rispetto alle proiezioni. Le entrate petrolifere hanno costituito il 92,8 per cento del bilancio dello Stato, a conferma della totale dipendenza del paese nordafricano dall’oro nero. Le entrate totali sono state pari a 15,469 miliardi di dinari (9,89 miliardi di euro), in calo di circa 31 milioni di dinari (19,81 milioni di euro) rispetto alle previsioni. La nuova tassa sulle transizioni in valuta estera introdotta lo scorso anno ha portato ben 11,1 miliardi di dinari (7,09 miliardi di euro) nelle casse dello Stato, in aumento rispetto ai 5,9 miliardi di dinari (3,77 miliardi di euro) previsti inizialmente. (segue) (Lit)