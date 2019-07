Libia: Banca centrale, entrate petrolifere in aumento rispetto alle previsioni (2)

- La Banca centrale di Tripoli ha sottolineato che le sue spese coprono tutta la Libia - compreso l'est - proprio mentre le forze della Cirenaica stanno cercando di conquistare Tripoli “manu militari”. L'ultimo bollettino dell’istituto finanziario, citato dal quotidiano online in lingua inglese “Libya Herald”, mostra che gli stipendi pubblici occupano il 55,2 per cento delle spese totali del bilancio. Le sovvenzioni coprono il 19,9 per cento (3,483 miliardi di dinari libici, corrispondenti a 2,23 miliardi di euro) del budget di statale, di cui 638 milioni di dinari (407 milioni di euro) per i farmaci; 2,1 miliardi di dinari (1,34 miliardi di euro) per il carburante; 410 milioni di dinari (262 milioni di euro) per l'elettricità; 206 milioni di dinari (131 milioni di euro) per pulizia pubblica; 130 milioni di dinari (83 milioni di euro) per acqua e fognature. La National Oil Corporation (Noc), la principale entità statale, prende “solo” 2,096 miliardi di dinari (1,34 miliardi di euro) per mantenere la produzione petrolifera del paese. Infine, il settore “progetti e sviluppo” del budget ha ricevuto appena 897 milioni di dinari (573 milioni di euro, il 5 per cento del totale) rispetto ai 2,5 miliardi di dinari libici (1,60 milioni di euro) previsti in un primo momento. (Lit)