Romania: premier Dancila, presidenza di turno Ue dimostra legittimità nel completare Mcv

- La Romania ha confermato, durante la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, il suo status di Stato membro a pieno titolo che dimostra la legittimità delle aspirazioni di Bucarest nel concludere il Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv). Lo ha detto il primo ministro romeno, Viorica Dancila, durante un dibattito in aula a Strasburgo dedicato al semestre romeno di presidenza del Consiglio dell'Ue. "Credo che questo sentimento di riconoscimento dell'importanza che l'Unione europea ha per i cittadini debba essere costantemente coltivato attraverso risultati concreti. Il nostro progetto non deve promuovere un'Europa a più velocità o dei cerchi concentrici. La Romania continuerà a promuovere l'obiettivo comune di rafforzare il progetto europeo e di perseguire allo stesso tempo la sua integrazione nello spazio Schengen, dove stiamo già agendo come membri di fatto”, ha affermato. (segue) (Rob)