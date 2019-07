Romania: premier Dancila, presidenza di turno Ue dimostra legittimità nel completare Mcv (2)

- Il premier romeno ha sottolineato che il governo continuerà “ad agire in modo pragmatico per promuovere i principi della dichiarazione di Sibiu e rimanere profondamente attaccati al rispetto dei valori democratici e dello stato di diritto", ha affermato Dancila, nella plenaria del Parlamento europeo, in occasione della presentazione del bilancio della presidenza romena al Consiglio dell'Ue. Secondo il primo ministro romeno, è importante che non vi siano differenze tra Stati membri che creano standard diversi per i cittadini europei. "Esercitando la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, la Romania ha confermato la piena adesione, il che dimostra la legittimità della nostra aspirazione a concludere il meccanismo di cooperazione e verifica". (segue) (Rob)