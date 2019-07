Romania: premier Dancila, presidenza di turno Ue dimostra legittimità nel completare Mcv (3)

- "Credo fermamente - ha aggiunto - che il nostro futuro, di tutti, possa essere immaginato solo in un'Europa più unita e coesa, per la quale abbiamo lavorato con entusiasmo, fiducia e professionalità negli ultimi sei mesi”. Il capo di governo romeno ha poi concluso evidenziando che “gli sforzi della presidenza romena al Consiglio dell'Ue costituiscono una solida base per continuare a portare avanti l'agenda europea nel prossimo periodo e auguro a Finlandia una presidenza di successo”. (Rob)