Puglia: Giannini, approvato dalla Giunta regionale l’aggiornamento del Piano tutela delle acque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la Giunta regionale pugliese ha adottato la proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque. Si tratta del primo aggiornamento del Pta, già approvato con Dcr n. 230 del 20.10.2009". Lo ha dichiarato in una nota l’assessore alle risorse idriche e tutela delle acque, Giovanni Giannini. "Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006, dalla Legge regionale sulla Valutazione ambientale strategica n. 44/2012 e da quella sulla partecipazione n. 28/2017 – ha proseguito Giannini - per garantire a tutte le parti interessate l'attiva partecipazione alla pianificazione strategica e la consultazione dei documenti, entro sei mesi dalla emanazione di apposito avviso sul Burp chiunque potrà presentare osservazioni alla proposta oggi adottata dalla Giunta regionale. Dopo l’analisi delle osservazioni presentate, si potrà procedere all’approvazione del Pta 2015-2021. Il Piano di tutela delle acque, Pta, introdotto dal D.Lgs. 152/2006, è l’atto che disciplina il governo delle acque sul territorio. Strumento dinamico di conoscenza e pianificazione, che ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile. Il Pta pugliese contiene i risultati dell’analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa acqua, l’elenco dei corpi idrici e delle aree protette, individua i livelli di qualità ambientale dei corpi idrici e gli interventi finalizzati al loro raggiungimento o mantenimento, oltreché le misure necessarie alla tutela complessiva dell’intero sistema idrico. Questo primo aggiornamento include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione: delinea il sistema dei corpi idrici sotterranei, acquiferi, e superficiali, fiumi, invasi, mare, ecc, e riferisce i risultati dei monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono". (segue) (Ren)