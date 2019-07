Puglia: Giannini, approvato dalla Giunta regionale l’aggiornamento del Piano tutela delle acque (2)

- "Descrive la dotazione regionale degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento - ha continuato Giannini - conseguenti all’evoluzione del tessuto socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, fortemente sostenuta dall’amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico. In termini di pianificazione, vengono individuati gli interventi riguardanti le reti di fognatura e gli impianti di depurazione e affinamento e vengono definite le misure infrastrutturali e di governance che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati all’orizzonte temporale del 2021, per i quali è stato stimato un fabbisogno economico pari a 1.900 milioni di euro. Nell’analisi economica contenuta nell’aggiornamento di Piano sono state analizzate le linee di finanziamento già attivate, sia a livello comunitario che statale, Fsc 2007-2013, Fondi ex-Commissario Delegato, Fsc 2014-2020, Po Fesr Fse Regione Puglia 2014-2020, Psr Puglia 2014-2020, che coprono circa il 60% del fabbisogno economico complessivo. Naturalmente ulteriori forme di finanziamento verranno attivate non appena disponibili. La proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque è inoltre corredata da Norme tecniche di attuazione, che traducono i contenuti della pianificazione in regole di gestione sostenibile del patrimonio idrico pugliese". "Un uso del territorio - ha concluso Giannini - conforme al Piano di tutela delle acque consentirà infatti alla popolazione regionale e alle generazioni future di fruire di una risorsa naturale, sana e immune da forme di inquinamento, al netto di quelle prodotte illecitamente, per le quali va intensificata l’attività di controllo e sanzionatoria". (Ren)