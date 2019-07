Rifiuti Roma: Ama, inaccettabile minacce class action su Tari, al via task force legale con Cicala, Melara e Longoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su input del nuovo Consiglio di amministrazione, per assicurare una difesa ai massimi livelli dell’intangibilità del corrispettivo dovuto per la tariffa rifiuti, Ama costituirà a breve una task-force, composta da tutti i legali interni all’azienda, che sarà coordinata dall’avvocato, professore Mario Cicala, magistrato ordinario dal 1967 al 2015, già presidente titolare della Sezione tributaria della Corte di Cassazione. Lo comunica l'azienda capitolina per lo smaltimento dei rifiuti in una nota. “Sono felice che il professor Cicala, che è un’eccellenza in campo giudiziario, uno dei massimi esperti di diritto tributario e vera autorità in materia – afferma la Presidente di Ama Luisa Melara - abbia accettato subito la nostra proposta, riconoscendosi nella stessa sfida valoriale che, per Ama e per la città di Roma, ha mosso anche me e gli altri colleghi del nuovo Consiglio di amministrazione. Con il suo prezioso contributo di conoscenza e grande esperienza, attraverso il coordinamento e la formazione della task-force di legali interna, intendiamo non solo agire in un’ottica di prevenzione, ma anche strutturare un pensiero giuridico che resti patrimonio dell’azienda stessa. Comprendiamo i disagi che i cittadini, in talune zone della città, possono aver vissuto a causa delle criticità poste dalle decurtazioni di ricettività agli impianti di destino dell’ultimo periodo. Noi stessi siamo cittadini di Roma, prima di tutto. Ritengo, tuttavia, non sia accettabile che qualche associazione minacci ‘class action’, in una materia così delicata, con intenti e fini opposti all’interesse stesso dei romani”. (segue) (Com)