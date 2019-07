Rifiuti Roma: Ama, inaccettabile minacce class action su Tari, al via task force legale con Cicala, Melara e Longoni (2)

- “Costituire un argine forte su questa materia così importante – afferma l’amministratore delegato di Ama Paolo Longoni – è prioritario per riaffermare l’imprescindibile sostenibilità economica della gestione dei servizi di igiene urbana di Roma, nella consapevolezza che qualunque sforzo che sarà fatto, nei mesi ed anni a venire, per la maggiore efficienza del ciclo di gestione dei rifiuti e dei servizi di pulizia resi alla cittadinanza deve essere sorretto da entrate economiche certe. Riteniamo giusto e doveroso, per queste ragioni, costituire una solida ed efficace barriera difensiva a tutela non solo di Ama e dei suoi lavoratori, ma anche di Roma Capitale e degli stessi cittadini”. Classe 1941, torinese, l’avvocato Mario Cicala vive dal 1986 a Roma: “Una città – sottolinea – che ho amato da subito e che mi ha dato tanto. Accetto, dunque, questa interessante sfida di studio e formazione, al fianco di Ama e del suo nuovo Cda, come una ‘restituzione’ di affetto ed esperienza alla città di adozione su un problema molto importante”. (Com)