Algeria: studenti algerini in piazza per il ventunesimo martedì consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti algerini sono scesi oggi in piazza per il ventunesimo martedì consecutivo per chiedere un cambio del sistema politico in Algeria e le dimissioni del governo. Nella capitale Algeri i dimostranti si sono riuniti nella Piazza dei Martiri e hanno iniziato la marcia verso il centro della città. Un importante dispositivo di polizia è stato schierato dalle forze dell'ordine in diversi punti della metropoli nordafricana. Gli studenti hanno ribadito le richieste del loro movimento, chiedendo principalmente "uno Stato civile e non militare". Diverse centinaia di giovani hanno esibito striscioni e cartelli in favore della "libertà di stampa" e della "libertà di giustizia", domandando la "partenza del sistema attuale". In questo senso, gli studenti hanno ribadito il loro rifiuto delle elezioni presidenziale e hanno lanciato un appello "all’unità nazionale". (Ala)