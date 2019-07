Speciale difesa: Brasile, vertici Marina partecipano a lancio sottomarino nucleare francese

- Il comandante della Marina militare del Brasile, ammiraglio di squadra Ilques Barbosa Junior, ha partecipato alla cerimonia di varo del sottomarino d'attacco nucleare francese "Suffren" che si è svolta a Cherbourg, in Francia. "La presenza dei rappresentanti della Marina in occasione del lancio del sottomarino è un modo per ribadire l'importante del partenariato strategico tra il Brasile e la Francia, essenziale per il Programma di sviluppo sottomarino, Prosub, il cui obiettivo finale è la costruzione del primo sottomarino propulsione nucleare brasiliana", ha detto l'ammiraglio Barbosa. Alla manifestazione hanno partecipato il presidente francese, Emmanuel Macron, il ministro della Difesa francese, Florence Parly, il ministro della Difesa australiano, Joel Fitzgibbon, il comandante della Marina francese, ammiraglio Christophe Prazuk, il direttore generale dello Sviluppo nucleare e tecnologico della Marina brasiliana, l'ammiraglio Marcos Sampaio Olsen. A margine della cerimonia gli ammiragli Barbosa Junior e Sampaio Olsen hanno partecipato a riunioni con i vertici dello Stato maggiore della Difesa francese, e con i comandanti della Marina militare di Australia e Polonia. (Brb)