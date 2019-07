Speciale difesa: India, Camera del popolo approva ampliamento poteri per agenzia antiterrorismo Nia

- La Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale dell’India, ha approvato ieri il National Investigation Agency (Amendment) Bill, il disegno di legge di riforma dell’Agenzia investigativa nazionale (Nia), l’agenzia antiterrorismo. Il testo è passato con 278 voti, ampia maggioranza dei presenti. Pochi dei deputati in aula si sono opposti, tra i quali Manish Tewari del Congresso nazionale indiano (Inc) e Asaduddin Owaisi dell’All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (Aimim), che hanno espresso preoccupazione per i possibili abusi. L’espansione dei poteri riguarda le indagini all’estero e i reati di traffico illecito di armi, traffico di esseri umani, cyber-terrorismo e contraffazione di valuta; inoltre, la possibilità di istituire corti speciali. Una lista di reati più lunga dà all’agenzia più margine di manovra negli Stati, dove, a differenza del Centrale Bureau of Investigation (Cbi), non deve chiedere autorizzazioni per svolgere indagini. (Inn)